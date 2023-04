Une techno party organisée par le Fuse… dans les sous-sols de la gare du Midi

Véritable institution de la vie nocturne bruxelloise, le Fuse fête son 29e anniversaire, le 22 et 23 avril prochain. L’événement aura lieu sur l’ensemble du premier niveau des Quadrilatères à Saint-Gilles, un immense souterrain situé sous les voies de chemins de fer de la gare du Midi. "Ce grand espace, inoccupé depuis plus de 20 ans, est un lieu bien particulier et peu commun pour organiser ce type d’événements", indique le directeur Steven Van Belle. "C’est d’ailleurs bien pour ça qu’on l'a choisit".