La nomination de Sylvie Lahy au poste de secrétaire communale recalée par le conseil molenbeekois : “un désaveu de Catherine Moureaux”, selon Ecolo

Pour rappel, le 26 décembre, le conseil avait déjà dû se soumettre à un vote sur la question. À l’époque, le conseil se tenait aussi bien en présentiel qu’à distance, ce qui avait provoqué des soucis techniques à un tel point que le ministre de tutelle, Bernard Clerfayt (Défi), avait fait recommencer le vote après une plainte déposée par le conseiller d’opposition Ahmed El Khannouss (ex-Les Engagés). Ce soir-là, le résultat final du vote était de 15 votes contre, 16 votes pour, 2 nuls.

“Choix de la bonne gouvernance”

Sylvie Lahy n’endossera donc pas le plus haut poste au niveau de la fonction publique locale. Un vote dont se réjouit l’opposition, depuis hier soir Ahmed El Khannouss a parlé du “choix de la bonne gouvernance et à travers ce vote dénoncer le clientélisme, le népotisme et la mauvaise gouvernance”, alors que du côté Écolo, Taoufik Hamzaoui évoque “un désaveu de Catherine Moureaux et une invitation claire à la démission”, étant donné que certains conseillers de la majorité n’ont pas voté en faveur de la candidate pressentie.

Pour rappel, Sylvie Lahy est l’ancienne cheffe de cabinet de Philippe Moureaux. Elle est également passée dans l’équipe de Rudi Vervoort, et est actuellement directrice du département Police, Prévention et Sécurité au sein du cabinet de l’actuelle bourgmestre.