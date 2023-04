Les nouveaux calendriers de sorties des sacs-poubelles sont disponibles, voici tout ce qui change dès le 15 mai

Pour une dizaine de communes et de territoires, principalement de la 2e ceinture (Auderghem, Berchem, Evere, Ganshoren, Jette, Uccle, Watermael-Boitsfort, les deux Woluwe et les deux localités bruxelloises Haren et Neder-Over-Heembeek), un seul ramassage de sac blanc sera opéré par semaine contre deux auparavant. Pour les autres communes, ce changement serait “une suite logique” mais aucune décision n’est encore programmée. Ça ne sera pas pour cette mandature. Le ministre de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) rappelle que Bruxelles n’est pas une exception. La nouvelle formule de tri est une obligation européenne et le passage à une collecte de déchets résiduels (sacs blancs) par semaine est déjà d’application dans d’autres grandes villes comme Liège ou Anvers.

Sortie de sac délicate

Les heures de collecte vont également changer. Les nouveaux calendriers sont maintenant disponibles en ligne. Vous y trouverez les heures et les jours où vous devez sortir vos sacs. Il y a plusieurs zones par communes. Soyez vigilants, certaines rues ne sont pas indiquées noir sur blanc et sont automatiquement rattachées à une zone de la commune. C’est indiqué en début de document. Actuellement disponibles seulement en ligne, les calendriers seront distribués dans les boîtes aux lettres entre le 2 et le 12 mai. Ouvrez l’œil. Pour les personnes qui ne lisent ni français ni néerlandais, des sites web sont aussi dédiés avec des traductions en 9 langues. Les adresses de ces sites sont indiquées au dos de l’enveloppe.

Certains n’auront qu’une seule collecte des cinq sacs par semaine (orange, blanc, bleu, jaune vert), d’autres deux, d’autres encore trois. L’un des principaux changements reste la réintroduction des collectes en soirée sur les axes structurants. Les ménages concernés devront déposer leurs sacs entre 18h et 20h. Parfois deux fois par semaine. Pas pratique pour tout le monde mais “une habitude à prendre” selon le ministre qui explique que cette demande vient aussi des communes.

Certaines voulaient que les sacs restent moins longtemps en rue et que les 250 camions qui collectent les déchets de porte à porte ne se retrouvent pas dans la circulation aux heures de pointe. “Cela permet aussi que la rue ne soit pas salie par des poubelles une fois que les services de nettoyage sont passés le matin”, ajoute le ministre. Pour les zones où les 5 sacs sont sortis le même jour, Bruxelles Propreté rappelle que les sacs doivent tous être visibles afin d’éviter de farfouiller pour trouver celui qui les intéresse.

L’obligation entre en vigueur le 15 mai mais des changements de collecte sont déjà mis en place dès le dimanche 14. Ils sont alors mentionnés sur le site web. D’ici là les collectes classiques restent en vigueur.

Autocollant incitatif

Une période de tolérance sera en vigueur jusqu’à la rentrée de septembre. Une attention particulière sera portée sur les voiries qui passent en collecte de soirée. 15 000 autocollants sont prévus, ils seront disposés sur les sacs qui ne sont pas mis en rue au bon moment pour demander à leurs propriétaires de les rentrer jusqu’à la prochaine collecte. Arrivée en septembre, des amendes pourraient commencer à tomber, d’un montant minimum de 56 euros. Si vous ne retirez pas votre sac et que Bruxelles propreté doit le faire, vous pourrez aussi être facturé. 100 euros pour le premier mètre cube.

Ce nouveau tri et cette restructuration des collectes ont notamment pour but de réduire les 500 000 tonnes (200 fois l’Atomium) de déchets incinérés de 30 % d’ici 2030. Les déchets alimentaires partiront vers une unité de biométhanisation. Le respect strict du tri devrait réduire de 2/3 le volume dedans les sacs blancs.