L’Union saint-gilloise au Bempt : le terrain vaut 3,240 millions d’euros et, à Forest, tout le monde n’est pas au courant

La Dernière Heure s’est procuré un rapport réalisé par bruxelles.fiscalité en décembre 2022 et commandé par le cabinet du ministre des finances Sven Gatz. “Comme la commune a obligé le club à faire une offre pour un terrain communal pour lequel elle n’a pas fait sa propre évaluation, une analyse objective est justifiée comme base de départ,” développe la porte-parole du ministre.

Sur base du prix de vente d’autres terrains pour des infrastructures sportives dans la région bruxelloise, le rapport conclut que les 36 000 m2 du Bempt envisagés par l’USG vaudraient 90 euros/m2 soit 3 240 000 euros. Ce rapport a été transmis au club qui, quelques jours après, a proposé 3,5 millions pour racheter le terrain. Offre, rappelons-le, refusée par la commune.

Le collège forestois dit ne pas avoir reçu le rapport de bruxelles.fiscalité

D’où vient, alors, l’énorme erreur d’estimation de l’échevin ? Ahmed Ouartassi explique “avoir eu vent, à l’oral, par un membre du collège” du montant avancé par bruxelles.fiscalité mais n’avoir “jamais eu en main le rapport”. “Je trouve cela particulier qu’un organisme non communal estime le prix d’un terrain communal. De plus, trouvez-moi un terrain vendu à moins de 100 euros du mètre carré dans la capitale européenne ?” Notons que l’analyse de brussels.fiscalité en cite quatre à moins de 100 euros du m2 sur les huit étudiés. Pourtant, plusieurs sources régionales nous le confirment : “l’estimation a bien été transmise à la commune.” Au collège forestois, l’information n’était visiblement pas passée partout puisque du côté Ecolo, on n’assure n’avoir reçu aucune estimation de la part de qui que ce soit…

Le rapport nuance toutefois le résultat de son analyse. Il se base sur le schéma d’implantation transmis par le club qui ne précise pas exactement la surface envisagée par l’Union. Les 36 000 mètres carrés de référence sont donc une simple estimation. De plus, le prix de vente d’un terrain se calcule en fonction de l’affectation que l’on veut lui donner. Or, ce point reste litigieux dans le dossier puisque certains estiment que l’affectation “sport ou loisir en plein air” prévu pour cette zone dans le Plan régional d’affectation du sol (Pras) ne collerait pas avec l’installation d’un stade. Le rapport se base sur l’hypothèse que le stade serait compatible avec le Pras, ce dont le conseiller communal Cédric Pierre de Permentier est convaincu. Pour avancer cela, il se base sur les prescriptions du plan régional : les zones “sport ou loisir en plein air” ne peuvent pas être construites sur plus de 20 % de leur surface, mais les tribunes ouvertes ne sont pas comptées. Cela semble donc compatible avec un stade, estime le libéral.

Ces zones peuvent aussi accueillir des commerces de taille réduite qui constituent le complément usuel et l’accessoire de celles-ci.” On peut ici penser à de l’Horeca. A priori donc, rien d’incompatible avec un stade. Rappelons que l’Union a retiré son projet d’hôtel sur le site qui lui, posait clairement problème.

Le prix n’est pas la question

“Dans ce dossier, la majorité forestoise démontre toute son incompétence, s’agace Cédric Pierre De Permentier. En décembre, la Région réalise une estimation à hauteur de 3,2 millions pour la valeur du terrain. En avril, un échevin annonce une valeur comprise entre 13 et 15 millions sans pouvoir justifier ce montant. Je partage la peine du gouvernement bruxellois et du club de devoir mener des discussions avec un interlocuteur si peu sérieux. Il note finalement un point positif. Désormais la valeur du terrain est connue, c’est un pas dans la bonne direction. Il faut avancer sur les compensations que le club doit offrir à la commune.”

©Bernard Demoulin

Là-dessus, tout le monde s’accorde, que ce soit le conseiller d’opposition, l’échevin socialiste et même le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort. L’évaluation permet simplement de donner la valeur vénale du terrain. Le prix ne prend pas en compte les compensations que le club devrait verser, liées à ce qui devrait être déplacé du terrain. En effet pour que le stade s’implante ici, il faudrait relocaliser des services techniques de la commune, faire disparaître un terrain de foot puis relocaliser un terrain de rugby et un espace Streetworkout récemment aménagé.

Aujourd’hui, les cabinets ministériels sont occupés à lister les problèmes liés à l’implantation du stade au Bempt pour trouver une solution. Le rapport de décembre en reprend déjà quelques-uns : “l’affectation urbanistique restrictive, la faible accessibilité en transports en commun le samedi soir, l’imperméabilisation d’une partie du site, le déplacement de certaines infrastructures et enfin une forte opposition des riverains.”

Réunion de présentation de la dernière version du projet. ©D.R.

Parmi les “pour”, on retrouve : “la proximité du ring, la superficie suffisante du terrain, la distance de plus de 300 mètres par rapport aux habitations les plus proches, le maintient de l’ancrage du club dans la région, la possibilité de synergie avec les installations sportives environnantes et la réponse au manque de stade répondant aux normes UEFA dans la région.”

Selon un proche des socialistes au gouvernement, “les points négatifs n’ont rien d’insurmontables.” L’exécutif bruxellois veut aboutir à une solution pour le club avant l’été, “au moins sur le principe.”