Nextensa présente la troisième phase de son développement sur Tour&Taxis : environ 800 logements neufs dont 38 sociaux, 37 000 m2 de bureaux, etc.

Une fois cette troisième phase accomplie, Nextensa aura construit environ 700 000 mètres carrés de logements et environ 190 000 mètres carrés de bureaux. “100 % des logements de la phase 1 à part les deux penthouses (à plus d’un million d’euros pièce) sont vendus. Pour la phase 2, encore en cours de construction, 160 des 350 appartements sont vendus”, précise encore Michel Van Geyte. “En gros, on vend un appartement tous les deux jours et demi.”

Le promoteur Nextensa présente la troisième phase de son projet de développement pour le site de Tour&Taxis à Bruxelles. ©Binst Architects, POLO, HUB, Bureau Bouwtechniek, 3XN, Cobe, Effekt, MVRDV

Qui achète ? “La moitié sont des investisseurs, l’autre moitié des occupants propriétaires. Parmi ces derniers, beaucoup de Flamands du nord de Bruxelles (Wemmel, Vilvorde, Grimbergen, etc.) et des expatriés, plus attirés par la location que l’achat. Je dirai aussi qu’il s’agit un peu de la jeunesse de Couleur Café”, commente le CEO, rappelant que le festival musical bruxellois a longtemps été organisé sur le site avant son développement actuel.

Lake Side, c'est ainsi que le promoteur Nextensa appelle son projet pour le futur de Tour & Taxis. Il espère construire 800 logements, des bureaux, restos et magasins. ©Nextensa

Reste la question du prix. “Difficile d’estimer le prix au mètre carré d’un bien qui sera mis en vente dans quatre ans”, remarque de son côté le COO de Nextensa Peter De Durpel. “Ceux de la phase 2 se vendaient à plus ou moins 4 000 euros du mètre carré. À titre de comparaison, les logements conventionnés promus par Citydev ou le Fonds du Logement sont vendus à maximum 1750 euros du mètre carré.

Néanmoins, Nextensa assure que cette phase 3 comportera une part de logements conventionnés et sociaux, “comme pour les projets des phases 1 et 2”, embraye Michel Van Geyte. “Nous cherchons à mettre en place une vraie mixité des habitants, comme nous l’avons fait pour les services proposés sur le site de Tour&Taxis.” A bonne source, nous apprenons que sur les 729 logements demandés dans le permis d’urbanisme, 38 seront des logements sociaux, installés dans trois petits immeubles et prix en charge par la SRLB. Citydev achètera également plusieurs logements pour les revendre à un tarif conventionné.