Voici à quoi pourrait ressembler le Quartier Nord : “on a encore besoin de bureau à Bruxelles” (PHOTOS)

Dans sa présentation, on peut voir plusieurs visuels notamment celui du bâtiment de la gare du Nord, débarrassé du CCN qui est en train d’être démonté. Le plan particulier d’affectation du sol est en cours de changement sur la zone et doit permettre la construction de plusieurs tours que l’on voit sur les visuels. “Ce ne sont que des simulations pour le moment (il manque notamment le futur tram Tour&Taxis). Mais il y a de la place ici pour mettre des tours,” assure le socialiste flamand. On retrouve aussi un square au bout du boulevard Simon Bolivar qui libère la perspective de la gare. L’accès aux quais et au hub de transports en commun via Simon Bolivar serait donc largement facilité.

La volonté de la Région est de sortir du modèle de quartier monofonctionnel (uniquement de bureaux) et des erreurs urbanistiques du passé. Les grandes lignes portées par Pascal Smet proposent un tiers de logements et un peu moins de 10 % d’équipements. “Il y aura des logements sociaux et il reste aussi à la Ville de Bruxelles beaucoup de terrains à activer dans le quartier pour du logement public. Un Plan d’aménagement directeur (PAD) Maximilien sera sur la table du gouvernement dans quelques semaines. […] Il faut créer de la mixité, ne pas avoir que des riches le long du boulevard Roi Albert II.”

La caserne des pompiers rue de l’Héliport, l’académie de police boulevard Roi Albert II et la Ferme des boues où se trouvent les services travaux public de la Ville feront aussi l’objet de nouveaux projets lorsque leurs occupants partiront (vers 2028-2029 pour les pompiers).

Toutefois, le secrétaire d’État l’assure : “on a besoin de nouveaux bureaux à Bruxelles. Des bureaux de qualité qui consomment peu. C’est comme cela que l’on garde des entreprises et que l’on en attire, pas seulement des belges mais aussi des internationales. Et pour celles qui sont déjà là, il ne faut pas qu’elles partent.”

Dans les futurs projets comme les WTC, ZIN (bientôt fini), le but est aussi “d’activer le rez-de-chaussée avec des commerces et de l’horeca pour créer du contrôle social et une vie urbaine dans ce quartier qui aujourd’hui est vide le soir et le week-end. Pour le bâtiment Ferraris, qui sera bientôt libéré par la Région flamande, on a demandé du logement social, pour le projet CCN aussi.”

”Il faut créer une destination”

Le secrétaire d’État rappelle l’arrivée de l’hôtel the Standard et du Hoxton dans le quartier mais aussi la création de plusieurs roofs top (Zin, Victoria…) . Ils souhaitent également que le quartier développe son identité culturelle avec le musée d’art contemporain Kanal, une nouvelle salle pour le Kaaitheater et des négociations avec Proximus et Belfius pour que les deux entreprises ouvrent davantage leurs collections d’œuvres au public. “Il faut créer une destination.”

En commission, les députés ont soulevé certaines remarques suite à cette présentation ; notamment, l’absence de questionnement sur les conditions actuelles de vie de ceux qui habitent déjà le quartier, (notamment les habitants des logements sociaux). “C’est une forme de violence, de symbolique pour les habitants déjà présents quand vous exaltez les hôtels de luxe alors que leurs conditions de vie sont difficiles”, note l’Ecolo Isabelle Pauthier. “Et ils sont partis pour dix ans de travaux.”

Pascal Smet rappelle alors que ces logements ne dépendent pas de la Région et qu’il ne compte pas attendre que tous les logements sociaux soient rénovés pour lancer les projets au quartier nord. De plus, “il y a des investissements sur les espaces publics : le parc Maximilien, par exemple, qui va être refait. Cela va avant tout profiter aux habitants.”

Enfin reste le débat sur les outils avec lequel la Région peut imposer de logements sociaux aux promoteurs. La très attendue réforme des charges d’urbanisme étant toujours en cours d’élaboration.