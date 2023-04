”Il y a de la discrimination sociale” au RWDM, selon des parents de jeunes joueurs

En effet, le club est en train de scinder sa formation entre les Elites, à savoir les jeunes promis à l’équipe première, et l’académie classique, qui ne jouera plus que des matches amicaux. Pour certains parents, cette scission charrie avec elle son lot de “magouilles et un système mafieux”. Nombre d’entre eux se sont vus proposer d’inscrire leurs enfants dans une académie parallèle, l’AFC Brussels, qui s’entraîne à Jette. “Cela consiste à faire payer des sommes XXL pour s’entraîner à Jette et ensuite grandir dans le noyau Elites. Et si on refuse, les enfants sont exclus du club. Bien sûr, ce n’est pas dit aussi frontalement”, dénonce un parent qui interpellera le conseil communal ce soir.

Jusqu’à plus de 1000 euros pour une saison

Côté chiffres, l’inscription à l’académie molenbeekoise coûte à partir de 545 euros par an. À Jette, l’année de foot en coûte 560. Plus de 1 100 euros donc pour des parents qui voudraient donner toutes ses chances à leur mini Kylian Hazard. “C’est de la discrimination sociale. Si on n’a pas les moyens, on fait comment ?” déplorent Christophe, Mustapha et Bashkim (prénoms d’emprunt) qui ont tous les trois des enfants dans l’académie, en Elites. Et d’ajouter que ce sont les créateurs de l’AFC Brussels qui sont responsables de cette sélection des jeunes en Elites.

Côté RWDM, on s’inscrit en faux de A à Z. “Ce sont moi et mes adjoints qui décident de qui monte en Elites ou pas”, rassure Thomas Caers, directeur de l’académie du RWDM. “Quant à l’AFC Brussels, j’ai eu connaissance de cette académie à l’été passé, quand je suis arrivé. Un coach de l’académie du RWDM y entraînait, j’ai fait savoir à tout le monde cet hiver qu’il faudrait choisir.” L’AFC vit donc sa dernière saison, mais, sur les photos laissées sur la page Facebook de l’académie jettoise, certains jeunes portent bien des sacs aux couleurs du Daring. Des parents ont donc inscrit leur fils à l’AFC Brussels en plus du RWDM.

Interpellation citoyenne

Ce mercredi soir, plusieurs parents interpellent donc le conseil communal molenbeekois pour demander que les trois hommes derrière l’AFC Brussels, qui travaillent également pour le RWDM, quittent le club et pour que l’académie molenbeekoise rejoue en Iris League, une ligue plus faible que les Elites à laquelle aspire le White Star (ex-RWDM). La commune n’a pas ce pouvoir, l’échevin aux Sport Jamel Azaoum (PS) constate pour sa part que le club respecte les quotas de jeunes Molenbeekois dans ses équipes de jeunes, Elites ou pas.