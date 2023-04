Les habitants n’étaient pas présents et l’origine du feu reste à déterminer. Les pompiers ont mobilisé deux autopompes, deux échelles, une ambulance, un service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) et leur véhicule de décontamination. La maison est inhabitable.

Incendie au deuxième étage d’une maison rue Linné à Schaerbeek ©Siamu