Le restaurant Maxime Maziers, qui avait succédé à l’établissement étoilé de Jean-Pierre Bruneau, jette l’éponge à Ganshoren

À lire aussi

"Cela fait un an que je tente de vendre ce bâtiment et personne n’en veut à cause de la localisation (avenue Brustin à deux pas de la Basilique de Koekelberg, NDLR), relate ce chef de 35 ans qui avait ramené une étoile au Michelin lors de son passage à l'Ecailler Royal Ecailler Royal. Mieux vaut ne pas m’obstiner et tourner la page. Cet aveu de faillite fait partie de mon expérience de vie. Durant cinq ans, j’ai pris tous les risques seul et jongler entre plusieurs casquettes (RH comptable, formateur, acheteur et… cuisinier)."

Si le démarrage s’est effectué sur les chapeaux de roues en 2018, il pointe une succession de facteurs qui ont peu à peu plombé son chiffre d’affaires.

"La fermeture du tunnel Léopold II, l'après Covid et le plan good move local ont fortement impacté mon chifffre d'affaires"

”Cela a débuté par la fermeture du tunnel Léopold II (devenu Annie Cordy, NDLR) qui a impacté la fréquentation. Durant la Covid, nous avons tenu le coup grâce au take away mais, après la réouverture, nous n’avons jamais retrouvé notre clientèle. Ajoutez-y le plan Good Move local qui a fermé la rue… dans les deux sens et vous avez le cocktail qui m’amène à mettre la clé sous le paillasson. “

L'intérieur lumineux et chaleureux de Maxime Maziers ©DR

Depuis un an, il cherche une solution en vain. Il a été à deux doigts de déménager (au Sablon et à Uccle) mais les projets n’ont pas abouti. Aujourd’hui, il va prendre le temps de digérer ce qui est quand même un échec et de réfléchir à son avenir.

Le monde de l’Horeca est à la recherche de talents. Les places ne manquent pas.

”Quand j’étais employé d’un patron, je devais gérer moins de problèmes et je pouvais me concentrer sur la cuisine. A 35 ans, c’est ce dont j’ai envie“, conclut-il.

Avec la fermeture de Maziers (ex-Bruneau), c’est un nouveau coup dur pour le nord de Bruxelles où les belles maisons disparaissent au fil des années (Dupont, Le Sermon, etc.).

”Il n’y a pas de volonté de la part des communes de soutenir de tels commerces. Les clients craignaient tous les jours de recevoir une amende de stationnement.“