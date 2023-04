Revoir le financement des CPAS ? Pas avant la prochaine législature

D’abord, les Bruxellois sont de plus en plus précaires. En décembre 2012, 28 142 personnes bénéficiaient du RIS dans la capitale, soit moins de 25 Bruxellois sur 1000. Dix ans plus tard, 44 156 personnes bénéficiaient de cette aide parmi les plus modestes, soit plus de 36 personnes sur 1000. Et ce n’est pas tout, puisque toutes les associations de terrain et les politiques confirment que l’on retrouve de plus en plus de salariés au CPAS. C’est pourquoi, pour le président de la fédération des CPAS bruxellois, Khalid Zian (PS), le remboursement intégral du RIS par le fédéral est un minimum. Oui mais voilà, le fédéral bloque, et plusieurs sources bien installées nous confirment qu'il sera impossible de réformer le financement des CPAS avant 2024.

Des subsides en bout de ficelle

”Sur nos constats et nos revendications, personne ne nous donne tort”, affirme Benoît Lambotte, secrétaire régional CSC services publics, au sortir du cabinet Lalieux, ce mardi midi. “Le problème, c’est qu’on est bloqué dans un ping-pong politique.” En clair, les communes qui ne cessent d’augmenter leur dotation envers les CPAS ne suivent plus. Plus haut, à la Région, “il n’y a jamais eu un tel soutien régional aux CPAS”, explique le cabinet Maron. Et au niveau du fédéral, il semblerait que la ministre Lalieux n’ait pu convaincre ses partenaires de majorité d’en faire plus pour les CPAS, à l’image du refus essuyé lorsqu’elle a porté la revendication sur le RIS en conclave. “Mais la ministre est consciente des besoins. Elle a toujours accompagné les nouvelles aides au CPAS par des subsides complémentaires pour aider le personnel à suivre.”

Subsides. C’est bien-là le problème. En général, 10 % du montant est rajouté pour permettre le suivi personnel ou informatique, parfois plus, indique le cabinet Lalieux. Même système du côté du ministre bruxellois Alain Maron, “mais la volonté politique du Ministre est cependant qu’une partie de ces montants puisse devenir structurelle”. Chose impossible avant les prochaines élections, “mais cela devra impérativement faire partir des points à traiter lors des prochains accords de gouvernement”. L'an prochain, les élections auront lieu à la mi-année, si on compte quelques mois de négociations, il y a fort à parier que rien ne bougera d'ici 2025. A voir quelles crises les CPAS auront sur leur chemin d'ici là.