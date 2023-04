La commune de Berchem-Sainte-Agathe lance une enquête sur les comportements sexistes dans l’espace public. Menée en collaboration avec le Conseil consultatif pour l’égalité des chances et safe.brussels, cette enquête est ouverte jusqu’au 15 juin. Objectif ? “Analyser la situation à Berchem-Sainte-Agathe et de contribuer à l’adoption de mesures adéquates sur notre territoire”, explique la commune. Cette enquête, totalement confidentielle et anonyme, est destinée aux victimes et aux témoins de comportements sexistes, à partir de 12 ans. Elle sera uniquement disponible en ligne.