”Au Châtelain, les prix stagnent depuis un an entre 4000 et 5000 euros/m²"

Bâti à la fin du XIXe siècle, le Châtelain se caractérise principalement par des maisons typiquement bruxelloises : le trois-pièces en enfilade, avec un bel étage plus deux ou trois étages. Sa force est d’avoir échappé, pour beaucoup, à la bruxellisation ; sa faiblesse est plus récente, et tient en une formule : performance énergétique des bâtiments souvent catastrophique. Avec un bel étage aux plafonds de quatre ou cinq mètres, cela peut vite chiffrer.

Le dilemme énergétique

”Les propriétaires se voient du coup confrontés à un dilemme, entre l’obligation de mettre leur bien en conformité, ce qui passe par l’isolation de la façade sans quoi cela revient à chauffer une maison en laissant la porte d’entrée ouverte, et le maintien de ladite façade en l’état souhaité par la commune d’Ixelles, souligne le notaire Jean Martroye de Joly. Bien sûr, des abattements énergétiques ont été mis en place depuis le 1er avril sur 200 000 euros, et 25 000 euros supplémentaires si des travaux interviennent, mais, on le voit, la difficulté est de concilier incitants régionaux et souhaits communaux.”

La rue du Châtelain, près de l’avenue Louise, se caractérise par des immeubles à appartements. ©Jean Bernard

Est-ce à dire que la hausse des prix de l’énergie qui est venue se greffer aux prescrits régionaux en matière de performance énergétique entraîne un intérêt accru pour les immeubles à appartements tels qu’on en voit rue du Châtelain quand on se rapproche de l’avenue Louise ? “Non, réplique le notaire. Certes, dans ce type d’immeubles, vous allez peut-être profiter d’un voisin qui chauffe beaucoup, ce qui vous épargnera peut-être d’allumer votre propre chauffage grâce à des tuyauteries bouillantes. Mais dans ce type d’immeubles aussi, il faut se mettre en conformité énergétique. Et faire entendre raison à l’ensemble de la copropriété, ce qui n’est pas forcément une mince affaire.”

Or, beaucoup d’immeubles à appartements ont été construits à une époque où la performance énergétique était le cadet des soucis. C’est vrai aussi pour les immeubles de bureaux dont le plus emblématique du quartier, la tour Generali, ou The Louise, avec ses 24 étages sur 90 mètres de haut, a été entièrement désossé et repensé pour répondre aux critères de certification BREEAM. CIT Blaton a été chargé par le fonds allemand Patrizia de réaliser cette rénovation approfondie.

Par ailleurs, Me Martroye rappelle que seuls les certificats PEB de score A, B ou C autorisent les propriétaires à indexer les loyers à 100 %, les scores D et E limitant cette indexation à 50 % et les scores F et G l’interdisant purement et simplement ce qui, vu l’inflation actuelle, peut faire mal.

Les immeubles à vendre ne le restent pas longtemps. ©Jean Bernard

L’inflation, par ailleurs, “et beaucoup de candidats acheteurs l’oublient”, selon le notaire, fait diminuer le prix d’un bien. Il s’explique : “Après la folie immobilière connue durant les deux années de Covid, les gens achetant tout et n’importe quoi, du moment qu’il y ait un petit jardin d’intérieur, le marché connaît une sérieuse accalmie, avec des prix (au Châtelain, on est entre 4000 et 5000 euros/m²) qui stagnent depuis un an. Mais 500 000 euros, en avril 2023, c’est bien moins que 500 000 euros début 2022. L’inflation de 9 % est passée par là. En outre, beaucoup de candidats acheteurs sont refroidis par les taux immobiliers actuels de 3,5 %. C’est oublier qu’il y a 20 ou 30 ans, ils étaient de 10 ou 12 %. On le voit : prendre un taux fixe à 3,5 ou 4 % aujourd’hui, avec l’inflation à plus de 8 %, cela reste très compétitif.”

Une place en travaux

Pour l’heure, habitants et commerçants de la place du Châtelain assistent aux premiers travaux des impétrants, préambule au chantier qui verra la place changer de physionomie (le petit square actuel étant réaménagé avec un banc circulaire), la partie centrale devenir piétonne et minérale (avec des porphyres sciés) afin de maintenir le sacro-saint marché du mercredi, et la partie vers la rue du Page être verdurisée (pelouse plissée avec zones de prairies fleuries) tout en maintenant les arbres.

Le maintien de la circulation se fera du côté sud de la place, tout bénéfice pour les établissements horeca, comme Pépète et Ronron où on rappelle que tout se fait déjà à pied dans ce quartier bien desservi par les transports en commun et où règne une belle mixité de commerces. “J’habite moi-même dans le quartier depuis de nombreuses années, et même si parfois j’irais bien voir si l’herbe est plus verte ailleurs, je me sens vraiment bien ici, tant cette place est vivante et accueillante”, souligne la serveuse. Si la mixité des commerces est bien présente, celle des habitants est aussi une réalité : “On a effectivement un bon mélange entre vieux Bruxellois, expats et jeunes un peu bobos”, conclut-elle.

Maison d’Octave Van Rysselberghe, rue de Livourne. ©Jean Bernard

Les amateurs de belles pierres se délecteront des façades néoclassiques et Art Nouveau qu’on déniche un peu partout, de la maison Ciamberlani, rue Defacqz (ambassade d’Argentine), à la maison située 83, rue de Livourne, qui fut la maison personnelle de l’architecte Octave Van Rysselberghe, frère de Théo, célèbre peintre, chef de file des néo-impressionnistes belges. Maison originale puisque conçue comme un immeuble d’angle, ce qu’elle n’est pas.