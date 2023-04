Énorme bagarre avenue Louis Bertrand à Schaerbeek, une personne entre la vie et la mort, quatre autres interpellées

Une pagaille nocturne a réveillé les habitants de l’avenue Louis Bertrand, à Schaerbeek, la nuit de mercredi à jeudi. Ce serait manifestement une bagarre entre deux familles, selon des riverains. Il est 2h40 du matin quand Elisa et son copain sont réveillés par des cris, notamment des cris de femmes. “C’étaient des personnes âgées entre 30 et 45 ans, il y avait des hommes et des femmes”. Sur les réseaux sociaux, d’autres riverains évoquent même la présence d’enfants. “Ils déplaçaient des poutres de bois d'un restaurant de la rue, ils tapaient dans tout ce qu’ils trouvaient. Il me semble même qu’ils s’en sont pris à une vieille dame.”