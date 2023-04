Esplanade de l’Europe piétonnisé, la Senne réaménagée, promenade entre Saint-Gilles, Anderlecht et Bruxelles : “60 ans qu’on attend” ce nouveau Midi ©D.R.

Nous avions déjà évoqué l’aménagement des deux quadrilatères sous les voix de la jonction Nord Midi. Le pôle sportif et le pôle soins (toilettes publiques accessibles à toutes et tous, douches publiques, laverie, centre d’orientation pour personnes vivant en rue) sont toujours bien prévus dans le plus petit des deux espaces. “Il faut ramener des activités sur ses sites et aussi répondre à la problématique de toxicomanie et de sans-abrisme”, explique Antoine Crahay de CityTools. Un centre d’accueil pour mineurs étrangers non accompagnés est aussi programmé de l’autre côté du boulevard du Midi.

Le grand quadrilatère qui jouxte la rue couverte où passent les trams, les bus et les taxis, devait servir de nouveau terminus pour les bus électriques de la Stib. Mais le risque incendie étant trop élevé, le projet est compromis. “Il y aura, dans tous les cas, un grand parking vélo ici” et la rue couverte – porte d’entrée vers Bruxelles – sera enfin réaménagé. L’esplanade de l’Europe, entre les quadrilatères et la tour du Midi sera en partie verdurisée tout en laissant de la place au marché. Tandis que la rue qui longe l’esplanade sera piétonnisée.

Le gouvernement Vervoort valide un vaste programme de rénovation autour de la gare du Midi

La place Horta aussi sera refaite. La trémie qui donne accès au parking Q Gare du Midi devrait disparaître. L’entrée du parking pourrait alors se faire via celle du parking de Move Hub, un projet de 64 logements couplé à des bureaux et des espaces commerciaux porté par Atenor et dont le permis pour est à l’instruction. Libérer l’entrée du parking permettra de dégager l’espace sur la place Horta où le cheminement piéton et cycliste n’est pas toujours aisé, surtout aux embouchures. Le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette y voit déjà un nouvel espace pour le marché : “cela fait 60 ans que l’on attend le réaménagement du quartier.”

25 % de logements sociaux pour les projets autour de la Gare du midi ? La région dévoile les nouvelles grandes lignes pour le quartier

Plus au sud, la rue de France verra arriver un îlot de logements (France-Bara) que la SNCB cède au consortium privé BESIX, BPC/BPI et Immobel en échange de la construction de son nouveau siège avenue Fonsny.

Coté paire, rue de France, Infrabel veut implanter sont nouveau siège. La voirie sera verdurisée et proposera un meilleur cheminement piéton et cycliste. Non repris dans les axes structurants du plan Good Move, la rue de France devra dès lors perdre un peu de son trafic automobile. Enfin, nous arrivons rue des Vétérinaires, le clou de la future promenade.

25 % de logements sociaux pour les projets autour de la Gare du midi ? La région dévoile les nouvelles grandes lignes pour le quartier

La Senne, qui s’engouffre sous terre à 80 mètres de là, doit être remise à ciel ouvert jusqu’à l’ancienne station-service et guider les habitants du quartier vers un tout nouveau parc le long de ses rives. Le CRU prévoit aussi d’étudier la possibilité de connecter ce tout nouvel espace vert avec la promenade qui s’aménage le long de la Senne côté forestois jusqu’au boulevard Paepsem.

La fin de ses aménagements est prévue pour 2030. Certains seront plus rapides comme ceux concernant les voiries, d’autres comme le parc nécessitent des acquisitions de terrains, allongeant les délais. Des occupations temporaires pourraient fleurir notamment vers la rue des Vétérinaires en attendant les aménagements définitifs.

