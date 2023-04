La crise politique s’enlise à Schaerbeek, le conseil communal écourté après une comparaison polémique faite par une échevine Groen

C’est Abobakre Bouhjar, le conseiller communal socialiste, qui s’est alors indigné des propos qu’il a entendus sur le banc de la majorité. “Elle a comparé (montrant du doigt l’échevine Byttebier) les personnes dans la salle qui ont tourné le dos à Berlin 1934. Je veux des excuses, sinon on quitte la salle.” Et de demander au Collège de se désolidariser, et à l’échevine d’assumer. “Quand j’ai vu plusieurs personnes filmer et prendre en photos les gens qui tournaient le dos, j’ai voulu le mettre en garde de ne pas diffuser sur les réseaux sociaux. Des photos de personnes qui tournent le dos pourraient être mal interprétées car je suis allée voir une exposition à Berlin et ce n’est pas juste de diffuser des images comme ça”, répondait Adelheid Byttebier après une interruption de séance.

Des excuses, mais plus de quorum

Les mandataires du Parti socialiste présents demanderont donc que l’échevine Groen fasse "un pas de côté". Demande à laquelle la majorité ne compte pas répondre positivement pour le moment, nous rapporte-t-on. Une plainte sera déposée par les membres de l’opposition que par le public présent. L’échevine pointée du doigt ici a présenté ses excuses dans les deux langues et assure que ses propos ont été sortis de leur contexte, qui était celui d’une référence à une exposition qu’elle récemment visitée à Berlin. “Si prendre des photos qui m’ont fait penser à une exposition a heurté des gens, effectivement, je m’excuse.”

Des excuses qui n’ont été ni acceptées par le public, ni par l’opposition qui a alors quitté les lieux, suspendant ainsi la séance étant donné que le quorum n’était pas assuré par la majorité, quatre membres étaient absents” pour des raisons impérieuses, pas politiques” . Un mouvement qui a particulièrement irrité la majorité qui a publié, dans la foulée, un communiqué rejetant la faute sur “l’opposition PS – PTB – Les Engagés – MR […] [qui] a décidé de faire payer le prix de ces absences regrettables mais bien humaines, à l’ensemble des Schaerbeekois en quittant le conseil communal.”

Le stationnement (toujours) à l’arrêt

De fait, l’épineux dossier du règlement parking était à l’ordre du jour, ce mercredi. En préambule, Cédric Mahieu (Les Engagés) disait que si “la majorité vient sans quorum, elle doit venir avec un consensus”. Ni l’un, ni l’autre, puisque celle-ci a voulu retirer le point de stationnement de l’ordre du jour, ce qui a été refusé par les conseillers d’opposition. Pour rappel, voilà plusieurs mois que Schaerbeek reporte le dossier.