Le théâtre le Public cherche 2.6 millions d’euros pour s’installer à Uccle

Ce n’est plus une nouvelle : à l’Horizon 2025-2026, le théâtre Le Public sera installé à Uccle, dans l’ancienne Justice de paix au parvis Saint-Pierre. L’ASBL le Public ainsi que la société Espace Public, créée à l’occasion de ce projet, ont remporté l’appel à projet de la commune pour redynamiser le site et dispose alors d’un droit d’emphytéose. Sur les 3 405 m² de la justice de paix, le Public souhaite implanter deux salles de spectacle avec des jauges respectives de 308 et 132 places, deux salles de répétition, un restaurant et tous les espaces annexes nécessaires à la vie d’un théâtre, les loges, le foyer des artistes, …