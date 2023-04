Baromètre immobilier : voici les rues les plus chères de la région bruxelloise, par commune (INFOGRAPHIES)

En Région bruxelloise le prix du mètre carré est en moyenne 700 euros plus cher que dans la deuxième province la plus chère du pays : le Brabant flamand. Voici ce qui ressort de l’étude mensuelle d’Immoweb sur les prix du mètre carré pour les maisons et pour les appartements. La commune la plus chère n’est pas bruxelloise, c’est Knocke-Heist. Mais Ixelles est deuxième avec 4 191 euros en moyenne du mètre carré, appartement et maison confondus. C’est Nieuport qui se hisse à la troisième place. Woluwe-Saint-Pierre arrive quatrième (4 035 €) et Uccle cinquième (3 923 €). En zoomant sur Bruxelles, on note de grandes disparités entre les communes. Anderlecht avec 2 572 € en moyenne, Koekelberg avec 2 567 € et Molenbeek avec 2 501 € ferment la marche de ce classement.