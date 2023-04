Incendie au premier étage d’une maison rue de Bosnie à Saint-Gilles

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés à Saint-Gilles, rue de Bosnie aux alentours de 19 h 25 ce mardi. Sur place, ils découvrent de forts dégagements de fumée. Un feu était pleinement développé au 1er étage d’une maison. Les soldats du feu ont pu éviter la propagation des flammes. Deux pompes et deux échelles étaient mobilisées de même que trois ambulances et un service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).