Pregabaline, Lyrica : un dealer de médicaments arrêté rue d’Aerschot

Mardi, des policiers bruxellois ont arrêté un individu en possession de 142 pilules de médicaments suite à un contrôle rue d’Aerschot. Le suspect s’adressait aux passants et semblait vouloir échanger des stupéfiants. Les policiers ont alors décidé de contrôler l’individu. Il avait une grande quantité de médicaments de type Lyrica et Pregabaline dans le sac du suspect. Au total, 60 pilules de Pregabaline et 82 pilules de Lyrica ont été saisies.