Sibelga embauche, voici les profils recherchés

Service clientèle, relève des compteurs, ressources humaines, audit, finances, ICT, digitalisation, traitement de données, etc. Le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité, de gaz naturel et d’éclairage public communal à Bruxelles Sibelga va embaucher 200 personnes cette année. Des employés qualifiés, essentiellement dans les domaines techniques et ICT. Objectif : atteindre une centaine de profils diplômés ou certifiés. Des candidats sans expérience peuvent également postuler, pour des postes de terrain, précise Sibelga. Qui souhaite renforcer ses équipes en charge de la relève des compteurs et son service clientèle.