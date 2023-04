Un bus de la STIB heurte involontairement un piéton qui le menace alors avec un couteau

Alors qu'un conducteur de bus de la Stib roulait, il a involontairement heurté un piéton qui se trouvait sur le trottoir près de l'arrêt Clémenceau à Anderlecht. A la grande surprise du chauffeur, le piéton a alors sorti un couteau, comme le rapporte la porte-parole de la Stib, An Van Hamme à Sudinfo : "Un bus de la ligne 46 a heurté légèrement un tiers qui se trouvait avec des écouteurs sur les oreilles sur un trottoir devant un café à la suite d’un mouvement soudain de sa part. Le tiers a chuté, mais il s’est relevé tout de suite, il n’était pas blessé, et il a exhibé un couteau pour menacer le conducteur de bus. Une bande de jeunes s’en est mêlée et le tiers a pris la fuite avant l’arrivée de la police."