©JC Guillaume

Après 30 minutes de préparation, l’immense colonne de pains de viande, de crudités et de fromage sort des cuisines du nouveau Green Mango d’Auderghem. “L’ancien record était d’un mètre 63.”

On sort le mètre et le verdict tombe : “1 mètre 88, record battu !”

Contacté pour l’occasion, le Guinness book des records “demandait trop d’argent pour venir valider la performance,” mais le mètre parle de lui-même. “Et maintenant, on sait qu’on peut le refaire, se réjouit Thomas Perrichet, patron du nouveau restaurant et du Green Mango de Woluwe-Saint-Lambert. L’année passée, on inaugurait Woluwe avec des burgers gratuits. Là, on voulait faire encore mieux. C’est comme ça que l’idée est venue. On a fait le socle et la barre nous-même. On ne voulait pas gaspiller donc on l’offre gratuitement. Et s’il n’y a pas assez de passants, on en donnera aux voitures au feu rouge.”

L’exploit, on le doit surtout à Paula, la cheffe du restaurant de Woluwe qui a emménagé dans la nouvelle cuisine au 151 boulevard du Souverain pour l’occasion. Elle prépare le projet depuis deux semaines. “Il faut absolument tout bien centrer au millimètre. On a même dû changer de variété de tomate. Il nous en fallait des grosses pour que les tranches couvrent toute la largeur du burger.” Au final, 50 steaks de 200 grammes auront été nécessaires pour battre le précédent record.

