350 mètres carrés de terrasse : un nouveau kiosque, a été inauguré porte de Ninove

Dans un style guinguette, un nouvel espace convivial a été inauguré ce vendredi. Le kiosque “l’Écluse” est officiellement ouvert, porte de Ninove à Molenbeek en présence d’Alain Maron (Ecolo), ministre de l’Environnement et de la bourgmestre, Catherine Moureaux (PS). Le lieu, grand de seulement 51 m2, propose toutefois une large terrasse de 350 m2. Il est à la fois un bar proposant des produits en grande partie locaux, et un lieu de rendez-vous social et culturel. “Sa création est le fruit d’un volet participatif, précise Bruxelles Environnement porteur du projet dans un communiqué. De nombreux riverains avaient alors émis le souhait de voir construire un lieu de vie dans leur quartier.” Nouveau lieu de restauration, de rassemblements et d’activités, il sera notamment géré par l’ASBL l’Écluse qui vise le zéro déchet et le zéro gaspillage.