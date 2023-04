Incendie dans un bâtiment squatté rue Royale à Bruxelles

”Des interventions dans des immeubles abandonnés et squattés sont toujours très contraignantes pour les services de secours, poursuit le porte-parole. Nous n’avons pas de vue sur la configuration intérieure, ni sur le nombre d’occupants. Certains des squatteurs sont également sous emprise de certains produits, sans doute pour oublier les conditions de vie difficiles, et sont dès lors peu coopératifs, voire agressifs. Heureusement on peut compter sur les forces de l’ordre, comme cette fois-ci la police de la zone Bruxelles Capitale/Ixelles.”