Incendie dans un immeuble de bureaux inoccupé rue Royale à Bruxelles

L'incendie a été signalé peu avant 18h30. Quand les secours sont arrivés sur les lieux, les 2 étages supérieurs étaient en feu. "Pendant les opérations de recherche et de sauvetage, nos équipes ont trouvé cinq personnes au cinquième étage et leur ont conseillé de quitter les lieux", a expliqué le porte-parole. "Devant leur refus, elles ont été évacuées. Au total, huit personnes ont été examinées par le médecin mais aucune d'entre elles n'a été blessée." La circulation des trams de la STIB a été interrompue pendant les opérations. Les pompiers ont finalement réussi à éteindre l'incendie dont la cause exacte n'est pas encore connue.