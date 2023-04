La sécurisation des palais du Heysel coûtera 5 millions d’euros

Le rapport concluait que les cinq palais inspectés (5, 6, 7, 10 et 11) présentaient une “vétusté naturelle des ouvrages”, de “nombreux risques modérés et élevés” et, surtout, des “risques inacceptables pour la sécurité des occupants”. Face à l’urgence de la situation, Brussels Expo a pris des mesures, sécurisé les points les plus urgents. Dont coût, à charge de Brussels Expo : un million d’euros. Depuis, deux autres palais ont été inspectés : le 2 et le 4. Les autres sont en cours d’inspection mais la Ville de Bruxelles dispose d’une estimation de la facture “sécurisation” des palais du Heysel. Elle est d’environ 5 millions d’euros, a annoncé le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) au conseil communal lundi dernier en réponse au conseiller communal David Weytsman (MR).

“Les audits ont été finalisés concernant les palais 5, 6, 4, 2, 10, 7 et 11, les plus anciens. Ils sont en cours pour les autres palais. […] Les travaux seront finalisés à l’issue de la fin de la réception des rapports d’audit et du délai nécessaire pour effectuer les travaux en question. Vu que l’audit de rénovation urgente n’est pas finalisé, nous n’avons qu’une estimation, que nous devons faire coïncider avec une rénovation-modernisation afin de ne pas faire deux fois le travail. Nous avons estimé une somme d’environ 5 millions d’euros pour sécuriser les palais”, a détaillé l’édile socialiste lundi soir.

Ce montant comprend le million déjà engagé par Brussels Expo. Les quatre millions d’euros restants seront financés par la Ville de Bruxelles. Le détail des travaux de sécurisation à mener n’est pas connu, ce montant constitue une “estimation”, a rappelé Philippe Close.

David Weytsman craint que la facture de la sécurisation des palais ne s’alourdisse encore : “le dossier des palais du Heysel est géré comme la Bourse, le Stade et Neo : on jette l’argent par les fenêtres”, fustige le libéral. Qui s’interroge sur le manque de vision de la majorité. “Brussels Expo a déjà injecté 72 millions dans les Palais ces dernières années. La Ville a dû investir pour 17 millions d’euros en 2022 et 2023 dans le cadre de la crise Covid. Et aujourd’hui, en extrême urgence, il faudrait 5 millions de plus, juste pour sécuriser les bâtiments après des chutes de pierres… Cette gestion met en péril le développement de Laeken.”