Sur le toit de la Bourse, une “gaufre” pas au goût de tout le monde

Seulement voilà, l’élément ultra-moderne sur un bâtiment classé n’est pas au goût de tous. Et ce n’est pas nouveau, puisque l’Arau (Atelier de Recherche et d’Action Urbaine) et Inter Environnement Bruxelles, ainsi qu’une riveraine, avaient déposé un recours au Conseil d’État en 2019 “afin de freiner ce projet qui, outre l’aspect patrimonial bafoué, met en péril l’habitabilité du centre-ville et participe à sa touristification massive”, dénonce IEB. Porteur de projets de l’association, Mohamed Benzaouia se souvient. “L’auditeur du Conseil d’État avait donné un avis qui allait dans notre sens. Mais la veille des audiences… la région a retiré le permis, pour en introduire un similaire, mais avec des justifications suffisantes.” Pas de quoi refroidir les opposants à la structure, puisqu’ils ont remis le couvert avec un nouveau recours. Mais celui-ci n’a pas encore été traité au Conseil d’État, et comme le recours n’est pas suspensif, les travaux ont commencé.

À lire aussi

Tout l’enjeu résidera probablement dans la définition du mot “démolir”. Car l’article 232 du CoBAT prévoit que “nul ne peut démolir en tout ou en partie un édifice classé”, c’est là-dessus qu’appuient les plaignants dans leur recours au Conseil d’État. Classée, la Bourse l’est, logiquement. Mais “il existe actuellement un permis exécutable délivré par urban.brussels au maître d’ouvrage, la Ville de Bruxelles, répond la Région. Celui-ci argumente de manière approfondie que les bâtiments classés peuvent être réaffectés dans le respect de leur valeur patrimoniale.”

Pour IEB, Ville et Région connaissent très bien l’enjeu ici. Et le retrait, en 2019, du permis par la seconde pour la première (”une tactique pas très réglo”) serait bien le signe que les pouvoirs publics ont eu recours à un tour de passe-passe pour gagner du temps. Quoi qu’il en soit, les trous dans les pierres de la Bourse sont déjà faits, et si le Conseil d’État venait à donner raison aux plaignants, il faudrait tout refaire à l’identique. Mais la Région l’assure, “le permis actuel soutient fermement que les bâtiments protégés peuvent être réaménagés tout en respectant leur valeur patrimoniale”. À suivre.