5 000 spectateurs au Balkan Trafik : “c’est exactement ce que l’on attendait”

Les deux jours de concerts et d’activités s’achèvent place de Brouckère. Le festival Balkan Trafik qui chaque année met à l’honneur la culture des Balkans a réussi son pari pour cette 17e édition. “Si on atteint 2 500 personnes par jour, je serai content, nous confiait ce samedi après-midi le créateur du festival, Nicolas Wieërs. Vendredi, on a eu peur avec la pluie, mais au final, le public était déjà là et il est resté. Les gens dansaient sous leurs parapluies” et l’averse est vite passée.