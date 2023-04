Trois années de plus pour l’application de chasses au trésor Totemus à Uccle

Faire découvrir le patrimoine local grâce à un jeu de piste, c’est l’objectif de l’application mobile Totemus. Pour cela, elle propose des chasses au trésor qui mêle balade urbaine, nature et aventure. Uccle est associée à l’application qui propose deux parcours sur le territoire communal, un 100 % urbain de 3 km et un autre de 7 km dans les quartiers “à l’esprit village, les espaces naturels et lieux insolites.” Sur les parcours, les joueurs, guidés par l’application, doivent résoudre des énigmes pour avancer et terminer l’aventure.