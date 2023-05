Interpellation citoyenne à Uccle sur la réforme des collectes de poubelles : “ici, il n’y a pas que des grandes maisons avec jardin”

À lire aussi

Ils accusent la commune de n’avoir pas communiqué sur les changements et surtout de ne pas s’opposer clairement à la réforme qui a été portée au niveau régional par le ministre Alain Maron (Ecolo). Les signataires réclament des alternatives comme des conteneurs enterrés en rue pour déposer les poubelles ou davantage de recyparks.

Interrogés avant leur passage au conseil par la Dernière Heure, les interpellants vont plus loin : “Ici, il n’y a pas que des grandes maisons avec jardin. Lors de notre récolte de signatures, on a appris à des personnes que ce changement allait arriver. Elles étaient outrées. Des personnes qui ont assez de place pour les poubelles ont même signé en solidarité avec ceux qui n’ont pas cette chance. […] Pour les déchets dans les sacs-poubelles classiques, même en triant bien, il reste beaucoup d’emballages et de déchets résiduels. On n’a pas tous le temps d’aller faire nos courses dans des magasins de vrac. L’enlèvement des déchets est un service public. On paye pour cela et le service se dégrade. Et on peut même aller plus loin. Avec Bruxelles Propreté, on a droit à l’enlèvement gratuit de 3 mètres cube d’encombrants par an. Mais si on a une voiture et que l’on peut se rendre rapidement dans un recypark, on peut en amener autant que l’on veut. D’une part, la région veut limiter les voitures, mais ceux qui en ont une sont finalement favorisés.”

En réponse à l’interpellation citoyenne, l’échevine en charge de la Propreté publique, Carine Gol-Lescot (MR) a assuré partager le souhait des riverains d’avoir plus de conteneurs enterrés. Après avoir rappelé que la reforme ne dépendait pas de la commune, elle l’a tout de même défendue en partie : “c’est peut-être un changement pour le mieux. La reforme réduit le nombre de jours où les sacs sont en rue, or on voit que c’est pendant ces journées que la commune est la plus sale. Pour les langes, il peut y avoir des solutions comme des poubelles spéciales ou des langes réutilisables. Il faut que chacun fasse l’effort nécessaire.”

L’échevine se veut aussi rassurante sur la mise en application et le dialogue avec la région : “on ne va pas verbaliser toute de suite en cas d’infraction. En accord avec la région, on attendra au moins septembre. On a réussi aussi à faire modifier les heures de collecte prévues pas la région pour la rue du Doyenné pour que les sorties de sac en rue ne bloquent plus les trottoirs au passage des enfants pour les écoles.”

Une réponse loin de convaincre les intervenants qui ont accusé le MR d’épargner leur partenaire de majorité (Ecolo) porteur de la réforme au niveau régional. “Vous préférez conserver l’équilibre de votre majorité plutôt que de défendre les citoyens. On s’en souviendra. En 2024, vos précieux sièges seront remis en jeu.”