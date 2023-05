Logements publics, commerce, coliving et une nouvelle liaison entre Molenbeek et Anderlecht : voici le projet Heyvaert

©D.R.

Derrière ce premier bloc, en intérieur d’îlot, un autre bâtiment (B) de trois étages est prévu avec 9 logements. Encore derrière celui-ci, alors que l’on débouche sur la rue de la Bougie à Anderlecht, Artone planifie un troisième édifice (C) de trois à cinq étages qui comprendrait 13 logements de 7 chambres destinés à du coliving soit un total de 91 chambres avec des espaces communs.

©D.R.

Le long des bâtiments A, B et C, une traversée publique sera créée et en partie verdurisée. Elle permettra de relier la rue Heyvaert à la rue de la Bougie et donc le futur parc de la Sennette.

projet de parc de la Sennette ©D.R.

Cette traversée est prévue dans le plan d’aménagement directeur (PAD) Heyvaert. De l’autre côté de cette dernière, on retrouve le bâtiment D avec 17 logements repartis sur un rez-de-chaussée et quatre étages.

©D.R.

Un parking en sous-sol de 34 places pour voitures (dont deux PMR) est prévu de même que 91 emplacements vélo pour le coliving, 86 pour la partie logements (un par chambre), 4 pour le commerce et les équipements et 20 pour les visiteurs.

©D.R.

Il reste tout de même quelques inconnues dans ce dossier. Les futurs occupants de “l’espace commercial” et de l’espace “équipement collectif” ne sont pas encore désignés. Selon la note du promoteur, personne ne s’est encore manifesté. “C’est toutefois normal car il s’agit de cellules de petites tailles, disponibles au mieux dans 3 ou 4 ans, aucun n’occupant n’est en mesure de s’engager si longtemps à l’avance.”

Rien n’est précisé non plus sur la nature des logements publics. Il pourrait alors s’agir de logements acquisitifs conventionnés ou de logements sociaux locatifs. Le promoteur précise toutefois que 25 % de la surface résidentielle est destinée à ces logements publics et un plan de la note explicative mentionne la Société de logement de la région Bruxelles capitale (SLRB) ce qui laisserait penser à du logement social locatif. La SLRB poursuit en effet une stratégie d’achat de logements neufs, clef sur porte.

Le chantier du projet Heyvaert est estimé à 24 mois.