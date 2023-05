Jam’in Jette revient les 19 et 20 mai : 150 artistes attendus

La nouveauté de l’an passé et maintenue. “Lors de la 10e édition du festival, une nouveauté est apparue : le Village Artisanal. Et quelle nouveauté ! Les festivalier.ères l’ont adoré. C’est pourquoi, l’équipe a décidé d’accueillir de nouveaux et nouvelles créateur.ices pour cette année : bijoux, vêtements, instruments de musique, cosmétiques, etc,” explique les organisateurs dans leur communiqué. Le Village des Enfants aussi sera de la partie avec sa propre programmation spéciale pour les plus jeunes des festivaliers. Enfin, un troisième village viendra peupler le parc de la Jeunesse de Jette : Un Village Solidaire. L’occasion pour tous citoyen.nes, ASBL et ONG de réfléchir autour de la thématique “L’égalité et la dignité au cœur de nos projets”.

Le festival est gratuit. Les organisateurs attendent 17 000 personnes sur les deux jours de cette 11e édition et ils ont prévu du stock : 100 fûts de bière et 500 kg de frites ont déjà été commandés.