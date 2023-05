Le festival sportif Stadskriebels s'installera à Tour & Taxis le 7 mai

Football (panna), l’aïkido, le skateboard et le tournoi de basket 3x3 mais aussi jympa, du basket-ball en fauteuil roulant, de la lutte sumo ou du tir au pigeon au laser : les sportifs trouverons forcément leur compte parmi les sports présentés au festival Stadskriebels. Plus de 50 stands sportifs seront accessibles le 7 mai de 11h à 18h à Tour&Taxis. Pour ceux qui veulent se détendre, vous trouverez les stands yoga, pilates, qi gong et la méditation.