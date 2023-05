Incendie au Clos Sirius à Woluwe-Saint-Lambert, une personne décédée, 40 habitants évacués et 3 pompiers blessés

Incendie au Clos Sirius à Woluwe Saint-Lambert, une personne décédée, 40 habitants évacués et 3 pompiers blessées ©Siamu

Au total, douze habitants ont été transférés vers les hôpitaux bruxellois. Trois d’entre eux dans un état plus sérieux, mais leur pronostic vital n’est pas engagé. Trois pompiers ont également été blessés. “Ils souffrent de brûlures légères, mais ils ont continué l’intervention.”

Les services communaux dont le CPAS ont pris en charge les sinistrés. La Croix-Rouge est aussi venue en renfort notamment pour installer un poste médical avancé.

”La coopération entre les différents services a été remarquable, ajoute le porte-parole. L’origine de l’incendie reste à déterminer. Un nettoyage s’impose à la suite des dégâts de fumée et de la suie. Les services communaux de Woluwe-Saint-Lambert prennent le relais pour le suivi logistique, logement et social.”

Les pompiers ont engagé six autopompes, deux auto-échelles, six équipages SMUR et neuf ambulances pour l’opération.