Les homes du CPAS d’Uccle en roue libre : “Il n’y a pas de pilote dans l’avion, il est urgent de fermer le Brugmann”

Lors du conseil communal du mois de mars, le budget du CPAS était voté. Le conseiller Emmanuel De Bock (Défi) pointait alors des écarts importants entre les montants avancés par Probis et les montants réellement inscrits aux comptes du CPAS, notamment pour les charges de personnel. “Il y a un écart d’1,7 million d’euros par an. L’étude a été actualisée en 2021, juste après le vote du budget CPAS et, déjà là, on voit cet écart. Si le CPAS n’avait pas tronqué les chiffres, c’est le scénario de la fermeture qui l’aurait emporté.” Le scénario du maintien du home Brugmann serait donc faussé. “Et aujourd’hui le déficit explose.”

Cette remarque a laissé un petit blanc dans l’assemblée. La conseillère MR Katheleen Delvoye, qui a souvent remplacé le président du CPAS, Stefan Cornelis, l’avoue : “on n’était pas préparé à cette question.” Pourtant, l’élu Défi avait déjà soulevé ce point en commission préparatoire du conseil communal.

Visiblement perdu dans les scénarios

La Dernière Heure a contacté le président du CPAS Stefan Cornelis. Dans un premier temps, il nous a expliqué que l’écart pourrait venir de la non-prise en compte des Maribel Sociaux, fonds fiancés par l’Office national de la sécurité sociale. Ensuite, le président nous a parlé de la non-prise en compte de prestations Inami avant, enfin, de nous envoyer une note explicative après une semaine et plusieurs appels téléphoniques. Cette note assure qu’aucun des scénarios de l’étude Probis de 2021 n’a finalement été suivi. La stratégie en cours est celle de la première version de l’étude Probis de 2018. C’est pourtant l’étude actualisée de 2021 qui a été transmise aux conseillers communaux pour justifier les orientations budgétaires. “On nous a donc menti” conclut Emmanuel De Bock. Côte CPAS on assure que le raisonnement du conseiller est “erroné.”

”N’importe quelle entreprise aurait été en redressement depuis longtemps”

Nous avons ensuite analysé les taux d’occupation des deux homes entre 2019 et 2023. La diminution du nombre d’occupants des deux établissements cumulés atteint 24 %. Pourtant, le nombre d’équivalents temps plein n’a baissé que de 6,7 % environ sur la même période. Pour Emmanuel De Bock, c’est une nouvelle preuve de la mauvaise gestion des homes par le CPAS ucclois. “Brugmann coûte 5 millions d’euros par an, un placement dans un autre home privé ou public des occupants aujourd’hui coûterait 1,4 million au CPAS. Arrêtons les frais. Il est urgent de fermer le Brugmann qui n’est plus aux normes”.

De plus, la commune doit désormais rajouter 2 millions pour compléter le déficit des homes. “N’importe quelle entreprise aurait été en redressement depuis longtemps. Le curateur aurait déjà gardé uniquement le personnel nécessaire”. Selon l’élu Défi, la responsabilité revient au président Stefan Cornelis également de chef du cabinet du ministre Sven Gatz, ainsi qu’à la tutelle “faiblarde” du Collège. “Il n’y a plus de pilote dans l’avion. La direction tire sur la corde pour retarder ces licenciements inéluctables alors qu’on a perdu 50 % de nos résidents au Home Brugmann, et au final ce sont les Ucclois qui paient chaque année ce déficit cumulé de plusieurs millions d’euros qu’on aurait pu éviter.” La note transmise par le président du CPAS assure que l’augmentation relative du personnel proportionnellement au nombre de lits occupés est “nécessaire à l’encadrement.”