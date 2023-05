Le promoteur compte détruire en partie le bâtiment (notamment tes façades) toute en conservant la structure principale afin de réaménager 12 600 m2 de bureaux, un auditorium de 200 places et un espace commercial (type alimentation de proximité). Un atrium remplacera aussi la cour intérieure.

En rouge, les parties qu'AG Real Estate ne compte pas conserver ©D.R.

Atrium projeté ©D.R.

Un parking de 149 places (141 voitures et 8 motos) est prévu en sous-sol. Le promoteur compte renforcer le lien entre le bâtiment et le parc situé rue Newton. Pour ce faire il veut abattre le mur qui délimite le parc avenue de Cortenbergh et créer l’entrée principale du futur bâtiment par le parc (et plus par la place de Jamblinne de Meux comme c’est le cas actuellement.) La partie commerciale de 173 m2 sera quant à elle ouverte via la place devant l’arrêt de bus du même nom.

”On veut du calme”

Du côté des riverains organisés sous la bannière du Collectif 1727 et qui ont déjà fait annuler la précédente version du projet, la mouture 4 ne convainc toujours pas. “On craint pour la tranquillité du parc, notamment en termes de bruit avec la destruction du mur avenue de Cortenbergh. Avec trémie qui débouche ici, les voitures se croient toujours sur l’autoroute et roulent vite.” Le parc, qui par convention doit rester ouvert au public est “en quelque sorte privatisé avec le déplacement de l’entrée principale. Le promoteur joue sur les mots,” nous explique Bob Nyssen du collectif. “On veut du calme”

Vue avenue de Cortenbergh ©D.R.

Ce dernier s’inquiète aussi de la mobilité. Il y a 682 employés prévus pour les bureaux. Et seulement 141 place de voiture. Le rapport d’incidence du projet se base sur un scénario où 33 % des employés prendraient un véhicule. “Aucune place n’est réservée pour le commerce non plus ce qui va créer un report du stationnement sur les voiries alentour.” Selon le rapport d’incidence, le commerce vu sa taille servira principalement aux employés du bâtiment et aux riverains et ne devrait pas occasionner de trafic motorisé.

Vue de l'intérieur du parc ©D.R.

”On veut des garanties”

L’auditorium inquiète aussi Bob. Dans le précédent rapport d’incidence, ce denier devait être géré par un externe ce qui ouvrait donc la voie à une exploitation le soir et le week-end. Le promoteur a lâché cette idée assurant cette fois qu’il ne serait utilisé que par les occupants aux heures de bureau. “On veut des garanties,” martèle Bob qui déplore un manque de transparence : “on a l’impression qu’ils (AG) ont déjà signé un contrat avec de futurs clients. Comme avec le Kiss and ride prévu rue Newton et qui nécessite l’abattage d’arbres. À quoi cela sert pour des bureaux ? Qui s’en servira ?” Bob constate aussi le manque criant de mixité et l’absence de logements.

Gabarits projetés ©D.R.

Enfin le gabarit pose problème au collectif 1727. En effet, AG compte gagner un étage supplémentaire sans toiture végétalisée. “On s’est toujours battu pour le maintien du gabarit actuel (rez-de-chaussée + 4 étages).” AG demande en plus une dérogation au règlement régional d’urbanisme qui oblige de végétaliser les toitures “non accessibles de plus de 100 m²."

Vue de la rue du Noyer, place Jamblinne de Meux ©D.R.

L'enquête publique pour cette nouvelle version s’achève le 11 mai. “C’est encore pendant les vacances scolaire… On commence à être habitué avec ce promoteur.”