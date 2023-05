Une semaine pour s'initier au compost en Région bruxelloise

Une cinquantaine de compost privés et collectifs, intérieurs et extérieurs, sont déjà inscrits pour accueillir les curieux. Des citoyens y seront présents pour répondre aux questions, expliquer ce qu'ils font et pourquoi. La semaine se terminera par "le compost en fête", à Saint-Gilles. De 10 à 18h, de multiples activités seront offertes aux personnes désireuses d'en savoir plus, et un micro-marché proposera également semences et autres astuces liées à l'objectif zéro déchet. Des promenades à vélo ou à pied seront possibles, sur réservation, par l'ASBL Worms et divers ateliers, de jardinage, réparation de vélo ou encore de vermicompost seront accessibles, avec pour certains un programme dédié aux plus jeunes. Il est encore possible d'inscrire son compost à l'événement sur le site https://www.compostday.brussels/.