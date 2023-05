La piscine temporaire à ciel ouvert Flow reviendra le 1er juillet : “ce n’est toujours pas une solution pour la baignade à Bruxelles”

Les nouveautés été 2023

Pool Is Cool conservera son fonctionnement traditionnel avec des tranches horaires de 45 minutes, 25 à 30 personnes dans le bassin. L’année passée, l’été a été chaud, Flow a pu accueillir 20.000 baigneurs. “On était presque toujours plein.” Le bar inauguré l’an passé sera réinstallé. “On prévoit aussi des collaborations avec des artistes pour l’inauguration et une soirée en août avec un bateau qui s’installera juste à côté de la piscine pour un évènement musical.”

La plus grosse nouveauté ne sera cependant pas visible par les pataugeurs : l’eau sera traitée de manière naturelle, sans chimie et sans chlore mais par des plantes. “Cela ne change pas grand-chose pour les nageurs. On va être un peu plus attentif nommant par rapport aux types de crème solaire utilisés (certaines peuvent poser problème pour ce type de nettoyage naturel). On fait tout le temps des tests de qualité de l’eau et, au besoin, on adaptera le nombre de baigneurs.” Paul espère également pouvoir installer un sauna, “mais ça ne sera pas pour le 1er juillet et cela dépendra des finances.” Pool Is Cool fonctionne avec une équipe de 40 personnes en rotation pour animer et surveiller le lieu : budget pour la piscine temporaire 200.000 euros.

”On compte ouvrir comme l’an passé : au moins les deux mois d’été (juillet août) et peut-être quelques semaines en septembre en fonction de la météo.” Mais l’ASBL insiste : “Flow n’est pas la solution pour la baignade à Bruxelles. C’est une expérimentation mais il faut des projets plus permanents.”

S’il se réjouit de voir avancer des projets comme Neerpede, la piscine des Abattoirs ou la zone baignade au bassin Beco ; il souhaiterait que d’autres initiatives naissent au nord, au sud et à l’est de la Région. Paul réitère alors son appel passé l’année dernière. “Si des communes veulent se lancer, nous sommes disponibles pour leur apporter notre expertise.”

Depuis l’année passée, l’ASBL a notamment été contactée par la commune de Forest et celle de Bruxelles pour le bassin Beco.