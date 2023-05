Pensions des députés : le parlement bruxellois unanime sur les modifications à amener… mais patiente encore

À lire aussi

La modification du règlement n’est donc pas encore entérinée, mais un accord de principe est au moins trouvé. La rente de 20 % qui permettait à d’anciens parlementaires de dépasser le plafond Wijninckx sera réduite à néant.

Tous d’accord

Dans l’absolu, peu d’échanges et de débats d’idées sur le fond du dossier, tant il faisait consensus. Tour à tour, les différents parlementaires régionaux ont salué la teneur publique du débat, le parlement bruxellois étant d’ailleurs la seule assemblée législative à l’avoir fait, soulignait Ridouane Chahid (PS).

Vendredi dernier, la cheffe de groupe du PTB, Françoise De Smedt ne souhaitait pas attendre une semaine pour discuter du dossier en séance plénière, ce qui lui avait été refusé, sous motif de vouloir attendre d’avoir plus d’informations et nourrir des échanges plus complets. Dans l’intervalle, la députée rouge avait publié une vidéo sur TikTok, jugée populiste par ses collègues qui n’ont pas manqué de lui faire savoir, l’accusant de faire monter le populisme et la colère des citoyens envers les “partis traditionnels”. “Mais les gens sont en colère depuis plusieurs années, a répondu Françoise De Smedt. Ils sentent la déconnexion, ils n’ont pas attendu que le PTB soit là pour ça.”