"Le jeudi 28 juillet 2022 vers 16h, un homme a été victime d'un vol avec violences dans la Bergensesteenweg à Sint-Pieters-Leeuw. Les auteurs lui ont dérobé une montre de marque 'Rolex'. Un des auteurs n'a pas pu être identifié. Il a la peau noire et est âgé entre 30 et 35 ans. Il est de corpulence normale et mesure entre 1m80 et 1m85. Il a le crâne rasé, une barbe mi-longue et portait des lunettes. Au moment des faits, il portait un manteau noir mi-long, un T-shirt rouge, un pantalon gris, des chaussures foncées et une casquette qu'il a perdu pendant sa fuite", détaille l'avis.

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.be. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro de téléphone gratuit 0800/30300. Cet avis est disponible sur www.police.be.