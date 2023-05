Saint-Josse interdit une "promenade" du Vlaams Belang et d'un théoricien d'extrême droite

Un an après la balade empêchée de Filip De Winter et Geert Wilders dans Saint-Josse, le Vlaams Belang remet le couvert. Cette fois-ci, le parti d'extrême-droite n'avait plus invité le représentant de l'extrême-droite hollandaise, mais Renaud Camus, écrivain français connu pour être le théoricien du grand remplacement.