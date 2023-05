Au Horst Festival, une jeune communauté construit les scènes de demain

Pour construire ce festival du futur, le Horst noue des collaboration avec des gens qui ne viennent pas forcément de l'industrie musicale : « Pour créer nos scènes, on préfère faire appel à un bureau d'architecture indépendant qu'à un prestataire de gros festival. Ils vont penser différemment, créer quelque chose de nouveau et d'unique », détaille Wim Thijs, l'un de ses organisateurs. Ils font appel à des structures jeunes et pionnières qui entendent casser les codes, et proposent au festivalier une expérience immersive totale.

Sur le site de Vilvoorde, les créatifs en tous genres se retrouvent dans un atelier géant où rien n’est impossible. Quatre semaines durant, le festival en devenir se transforme d’ailleurs en Horst Atelier, où les professionnels travaillent main dans la main avec des volontaires de toutes les nationalités, et spécialisés dans l’une ou l’autre discipline (menuiserie, construction, graphisme,…). Une vie se déploie, une grande partie de l’équipe dormant sur place, et une communauté se tisse... Pour en savoir plus sur ce projet unique, découvrez notre vidéo ci-dessus !