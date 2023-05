Youssef est un homme de corpulence très mince et mesure 1m80. Il a les yeux bruns et de courts cheveux grisonnants. Il a une dentition incomplète, s’exprime en bégayant et se déplace de manière courbée.

Au moment de sa disparition, il portait un jeans bleu, un sweat rouge à capuches et des baskets blanches et noires de la marque Nike.

Si vous avez plus d’informations sur cet avis de recherche, le numéro gratuit 0800/30 300 est disponible pour entendre les témoignages. Un formulaire de contact peut également être rempli sur le site de la police fédérale.