Partez à la découverte du Zinne Games, le premier festival bruxellois dédié au jeu vidéo belge indépendant

Le jeu vidéo belge indépendant n’oublie pas que jouer, ça se fait aussi à plusieurs. ©Bernard Demoulin

Pour Ekin, la tenue d’un festival dédié aux indépendants locaux du jeu vidéo manquait à Bruxelles. Il souhaitait un évènement axé sur la rencontre et la découverte loin des festivals plus commerciaux que peuvent être le Brussels Games Festival ou la Made In Asia. Pour ne pas trop ressembler aux grands du nom, Ekin s’est inspiré du Stunfest en France, où il a pu apprécier une autre façon de présenter la culture jeu vidéo : ’’Je me suis inspiré et j’ai tenté d’exporter le Stunfest à Bruxelles. Derrière, je veux offrir une vitrine aux gens qui travaillent dans le monde du jeu vidéo mais aussi les bénévoles qui les aident’’. L’idée est également de ‘’présenter les productions aux Bruxellois, qu’ils deviennent les premiers fans de leur développeur locaux’’.

Qui a dit que le jeu vidéo n’était pas sportif ? ©Bernard Demoulin

Son souhait est aussi de démystifier les idées préconçues sur cette culture. Et lorsqu’on regarde devant et derrière les différents stands, tout le monde est représenté : des enfants comme des adultes, des femmes comme hommes, autant que des profils culturels et sociaux différents. Preuve de l’effet rassembleur du premier produit culturel mondial, devant le cinéma et la musique.

Le JV indépendant belge mais pas que…

Le Zinne Games Festival ce n’est pas seulement partir à la découverte des développeurs indépendants belges mais c’est aussi participer à une panoplie d’autres activités : s’affronter dans quelques tournois, entre amis, sur des jeux plus récents comme FIFA, pour le football, ou à divers jeux de baston. Pour les plus nostalgique, de nombreuses bornes d’arcade sont installées, idéales pour battre son record à Pac-Man, Space Invaders et bien d’autres. Et puis, le stand central, un chapiteau, propose aux visiteurs de découvrir les différentes étapes de la conception d’un jeu vidéo pour qu’ils puissent créer le leur.

Pour toujours plus de nostalgie, des jeux vidéo rares, des vieux jeux ou encore de vieilles consoles sont en vente. ©Bernard Demoulin

Mais il n’y a pas que la compétition et la création. Le jeu vidéo s’est aussi s’interroger sur la place des femmes, dans cet univers longtemps réservé aux hommes, se questionner également sur la représentation des genres ou encore de la transmission de la guerre par le jeu vidéo. Plusieurs stands et conférences sont donc consacrés à ces thématiques.

Witch Gamez est un collectif consacré à la sensibilisation du sexisme dans les jeux vidéo. ©Bernard Demoulin

Et pour les plus lève-tard, trois concerts sont prévus dans le salon de la Trictoterie, aujourd’hui 6 mai, toujours dans le thème du festival.