Expo Bouglione&Chabri : le cirque traditionnel, la tête dans les cartons, les yeux vers l’avenir

©D.R.

Les deux grandes familles de circassiens traditionnels Chabri et Bouglione ont fouillé dans leurs archives pour vous présenter leurs affiches de cirque. “C’est une première, on ne l’avait jamais fait avant”, s’enthousiasme Alain Chabri.

Les affiches d’époque, petit échantillon de l’immense collection des deux familles servaient aussi de CV à présenter au programmateur pour se faire engager. “Chaque illustrateur et imprimeur avaient sa patte, nous explique Alexandre Bouglione. Ça a été délaissé ensuite parce que c’était jugé trop vieillot mais regardez ici… Les imprimeries Bedos… On ne fait plus des couleurs comme ça aujourd’hui. Elles sont superbes.” Et pour cause. Déjà de très bonne facture, les affiches ont aussi été restaurées dans les ateliers du belge Simon Blanquart.

©D.R.

Clown triste

Pour les deux grands du cirque, le but de l’expo reste de faire (re) connaître le cirque traditionnel, son histoire très riche et son héritage. Aujourd’hui, malgré une reconnaissance au patrimoine immatériel, le cirque traditionnel peine toujours à survivre “face au cirque contemporain qui reçoit tous les subsides. Nous, on fait rire, c’est le plus beau mais aussi le plus dur des métiers. On impressionne par des prestations spectaculaires sans besoin d’en rajouter. Pour les artistes contemporains on est le cousin sans intérêt artistique. Mais eux, ne font plus rire, il pense que ça doit aller au-delà de ça, déplore Alain Chabri. Et son confrère d’ajouter : “on a détruit des bons artistes dans les écoles à vouloir les faire rentrer dans cette philosophie. Le vrai nouveau Cirque c’est nous, parce qu’on a toujours su évoluer avec notre temps. Pendant le covid, le cirque traditionnel s’est épaulé dans le monde entier. J’ai aidé des artistes à cette période. Le cirque contemporain n’a rien fait alors qu’il continuait à toucher des aides, eux.”

Les chevaliers au Cinquantenaire

Cette exposition n’est alors qu’un avant-goût. Les deux fervents défenseurs du cirque traditionnel voient bien plus grand. “On attend encore des retours de Linard (ministre en charge de la Culture) mais on veut lancer un festival ensemble, au cinquantenaire et d’ampleur internationale. Comme le festival de Monaco. Ici, dans la capitale de l’Europe, ce serait grandiose.” À bon entendeur.

©D.R.

Le travail des deux hommes commence à payer. L’échevin Koekelbergeois à la culture Fatmir Limani, lui aussi artiste, l’assure : “il y aura toujours une place à Koekelberg pour le cirque traditionnel.” La commune accueillait déjà il y a quelques jours l’évènement Clown o Parc au pied de la Basilique.

©D.R.

En attendant le festival international, l’exposition est à découvrir pendant deux mois. Elle est accessible avec une entrée au Belgian Chocolate Village.