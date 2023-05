Plus de 3 km d’échoppes de commerçants, de brocanteurs, d’associations, etc. pour la Fête de l’avenue de Tervueren

Au programme, plus de 3 km de stands, échoppes de commerçants et de brocanteurs, d’associations et d’animations sans oublier les différents spectacles et concerts prévus pour l’occasion. La fête, c’est également cinq villages installés de Montgomery à Chien Vert. On peut y retrouver les mêmes animations que sûr le parcours mais avec la présence supplémentaires de forains, artistes et artisans. Et pour les plus affamés, des foodtrucks jalonnent les allées.

Coup d’envoi des célébrations dès 11h30. Un cortège partira du Cinquantenaire et déambulera tout le long de l’avenue. Il sera accompagné en musique avec la Soundmobil de Tripoteur Production.

La Fête de l’avenue de Tervueren ne s’arrête pas là. Une petite dizaine de spectacles se dérouleront tout au long de la journée, sur scène ou à travers l’avenue. Les enfants ne sont pas laissés en reste avec plusieurs animations dédiées : stand de tir, châteaux gonflables, etc. Les clubs sportifs seront aussi de la partie. Ils présenteront leurs activités avec la possibilité de participer à des démonstrations. Et pour prolonger l’expérience, le bistro Henriette propose sa régate du dimanche aux Etangs Mellaerts.