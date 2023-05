Un village d’isoloirs au Parlement européen pour célébrer le vote des 16-17 ans aux prochaines élections

En 2024, des milliers de jeunes de 16 et 17 ans pourront émettre leur voix pour la première fois à l’occasion de l’élection des eurodéputés de l’assemblée. Cette possibilité de vote pour les mineurs d’âge n’existe que dans une poignée de pays européens, et il s’agit, pour la Belgique, d’une nouveauté (loi adoptée en 2022).

Environ 280.000 jeunes seront concernés. Un “village” d’isoloirs à customiser à coups de graffiti a été installé samedi pour célébrer cette avancée. Des isoloirs qui “représentent la participation active de la jeunesse bruxelloise aux prochaines élections européennes et illustrent la possibilité pour les mineurs d’âge de s’enregistrer comme électeur”, pointe Joeri Hamvas, responsable presse du bureau de liaison du Parlement européen en Belgique.

Les jeunes intéressés pouvaient décorer ces isoloirs, accompagnés par l’ASBL bruxelloise Propaganza, et y illustrer leurs préoccupations et espoirs. Ces cabines voyageront ensuite vers les 19 communes de la capitale, qui pourront en “adopter” une pour lancer le débat au niveau local. “Le but est de faire réfléchir les jeunes sur le thème de la démocratie”, précise Joeri Hamvas.

Finalement, il s’agit aussi de les inciter à s’inscrire sur la liste des électeurs, car le vote des 16-17 ans ne sera possible qu’après enregistrement. C’est d’ores et déjà possible, en ligne ou en se rendant à la commune. Tout mineur d’âge qui a au moins 16 ans le jour des élections (la date n’en est pas encore fixée, mais le plus probable est début juin 2024) et s’est inscrit sur la liste des électeurs recevra une convocation et sera alors légalement tenu de se présenter au bureau de vote.

En Grèce, l’âge minimum pour voter est fixé à 17 ans depuis plusieurs années. Autriche et Malte permettent de voter dès 16 ans. L’Allemagne a, comme la Belgique, franchi le pas récemment pour permettre aux 16-17 ans de voter aux prochaines européennes.