Zaventem encore sous le choc après la bagarre mortelle de vendredi : “la peur est toujours présente”

"C’est si triste", soupire ce lundi matin Rafael, jeune de 27 ans en descendant de son train, à quelques mètres du lieu de l’accident. “Dramatique”, enchérit Oumaina, habitante à proximité de la gare. “Zaventem est pourtant toujours calme. J’ai vraiment été surprise en apprenant la nouvelle.”

Voyageur fréquentant la gare, Rafael se dit choqué par les événements. ©JC Guillaume

Un sentiment largement partagé. “J’ai été choqué”, glisse un Ucclois travaillant dans la commune de l’aéroport. “Je viens ici pour le travail, et je n’avais jamais pensé que quelque chose comme cela puisse avoir lieu ici. Nos pensées pour les victimes.”

Un autre commerçant, présent le jour du drame, dit cependant constater une hausse des tensions dans le quartier. “Il y a de plus en plus de jeunes, venus de Bruxelles, qui traînent sur la place. Ce n’est pas la première fois qu’il y a des bagarres. Mais cette ampleur ? Jamais.”

"Un train qui est passé au mauvais moment”

”Ils étaient une quarantaine rassemblés sur la place. On a directement senti que ça allait dégénérer.” Sonia, restauratrice de la Heldenplein, a vu toute la scène se dérouler devant son établissement. “Certains jeunes ont essayé d’intervenir pour calmer les choses, mais ont été repoussés.” À trois reprises, elle a appelé la police.

Sonia, restauratrice de Zaventem, témoin de la scène ©JC Guillaume

"À un moment, on a vu un jeune courir pour sa vie dans la gare, suivi d’un autre. D’ici, je ne voyais pas bien. Mais on a vu arriver un train à grande vitesse. Il y a eu un klaxon, puis on a entendu les cris. Tout le monde est parti en courant.” Ces images, la Zaventemienne les a ressassées ce week-end, et les yeux se gonflent encore en les évoquant. “Un accident malheureux. Un train qui est passé au mauvais moment.”

600 élèves absents

Depuis le drame, la vie tourne au ralenti sur la place. “Ce samedi, il n’y avait personne dans le quartier, alors que c’est habituellement une bonne journée”, explique le traiteur Nicolas. “Ce lundi encore, il y a beaucoup moins de gens que d’habitude.”

Nicolas, traiteur, constate une baisse de la fréquentation du quartier depuis le drame. ©JC Guillaume

Moins de flâneurs, et beaucoup plus de policiers. Les patrouilles défilaient au niveau de la gare, mais également des campus de l’école secondaire Zavo. L’établissement de plus de 2.000 élèves a, tout le week-end, été associé au drame.

Le directeur, Kurt Gommers, regrette l’amalgame et recadre : les victimes ne sont pas membres de l’école, et seul un jeune interpellé fréquentait l'établissement. Malgré tout, l’inquiétude régnait chez une partie des élèves et parents en ce début de semaine. En témoigne le haut taux d’absentéisme ce lundi : 600 élèves ne sont pas venus à l'école. “La peur est toujours présente. On espère qu’elle va diminuer ces prochains jours.”