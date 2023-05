Procès des attentats à Bruxelles : le chauffeur de taxi revient sur la dernière course des kamikazes et les yeux d'Abrini

L'air las, l'ex-chauffeur - qui a opposé un "joker" à la présidente lui demandant son occupation actuelle - est alors revenu sur cette funeste course. Il a pris en charge le trio vers 07h00 au numéro 4 de la rue Max Roos, à Schaerbeek. L'homme de 36 ans se souvient d'un "gros" volubile et détendu, le kamikaze Ibrahim El Bakraoui, d'un grand mince identifié comme Najim Laachraoui, le second terroriste à s'être fait exploser dans le hall des départs, et d'un troisième passager coiffé d'un chapeau, Mohamed Abrini.

Les trois hommes chargent eux-mêmes leurs bagages dans le coffre du véhicule, sans précautions particulières mais "proprement", a décrit le témoin. Celui-ci a toutefois remarqué une "matière gluante", ainsi que de la poudre blanche sur les sacs de ses clients. Et une odeur chimique persistante. "On ne peut pas oublier cette odeur. C'était puissant."

Le trio s'installe ensuite à l'arrière. Sur la route, Ibrahim El Bakraoui lance la conversation avec le chauffeur. "De quoi parlait-il ?", l'a interrogé la présidente. "Ben, des Américains", a lâché le témoin dans un petit rire. "Madame, de mauvaises choses : qu'ils sont coupables, qu'ils font ce qu'ils veulent. (...) Mais, moi, je n'ai pas voulu creuser le truc", a-t-il ajouté, sourcils froncés. Les deux autres ne lui ont "jamais adressé la parole. Ils étaient crispés, c'est tout". "Peut-être qu'ils anticipaient", a supposé le témoin. "C'est après qu'on tourne les choses dans tous les sens : on se souvient de détails et on se dit que c'est pour ça qu'il était comme ça. Mais c'est trop tard."

Une fois ses passagers déposés, le conducteur ouvre en grand ses fenêtres sur l'autoroute pour évacuer l'odeur. "Ma voiture puait fort, c'était horrible."

Toujours au volant de son taxi, il apprend les attaques via les informations. Suivant "son intuition", le témoin se rend vers 08h30 à la police pour y faire une déposition. Celle-ci permettra de retrouver rapidement l'appartement où les explosifs furent fabriqués, et de mettre la main sur un ordinateur aux informations précieuses pour l'enquête. Le chauffeur de taxi reviendra d'ailleurs plusieurs fois au commissariat le 22 mars pour apporter des détails et dresser un portrait-robot, a rappelé la présidente de la cour.

Cette dernière lui a alors demandé s'il reconnaissait Mohamed Abrini, assis dans le box des accusés. Lançant des regards à la dérobée vers "l'homme au chapeau", le témoin a ri légèrement, peut-être gêné, et acquiescé. "Les yeux", a-t-il ajouté. À un avocat des parties civiles qui s'étonnait que le conducteur puisse reconnaître l'accusé malgré son couvre-chef, "il cachait son visage mais pas ses yeux", a répondu le trentenaire. "Les yeux, quand même, c'est important quand on fixe une personne. On ne peut pas oublier certains regards."

À la défense, Me Stanislas Eskenazi a rebondi, remémorant les propos du témoin en reconstitution. "Au moment de quitter l'aéroport, vous dites que les yeux d'Abrini avaient l'air fatigués, humectés. Comme s'il avait pleuré", a cité l'avocat de l'homme désormais sans chapeau. "Oui, ils étaient vraiment rouges", a confirmé le chauffeur de taxi.

Les parties ont aussi tenté de déterminer si Mohamed Abrini avait acquiescé aux propos anti-américains tenus par Ibrahim El Bakraoui, ou s'il était resté impassible. Le procureur Bernard Michel a pointé la première audition du témoin, qui précise que l'homme assis derrière lui était celui qui hochait la tête. "Oui, c'était l'homme au chapeau", a confirmé à l'audience le chauffeur, ajoutant qu'il pouvait le voir grâce au miroir du rétroviseur.

"Lors de la reconstitution, vous avez déclaré que celui avec le chapeau n'avait 'rien dit', vous n'avez pas évoqué d'acquiescement", a opposé Me Eskenazi. Au vice-président de la cour qui s'interrogeait plus tôt sur le même point, le témoin avait répondu se souvenir "de l'acquiescement dans la voiture". "Vous savez, quand on fait une déposition, tout est frais. On se rappelle le moment", a souligné le chauffeur. "Peut-être que si je lisais la déposition, je m'en souviendrais", a-t-il conclu, tentant de faire émerger des souvenirs engloutis par sept ans de procédure.