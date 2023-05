Un appel pour redynamiser le quartier européen : 300 000 m2 vont être rénovés et réaffectés

Sur fond de crise sanitaire et de changement des pratiques de travail, la commission européenne compte libérer de la place dans le quartier européen. 21 bâtiments seront transférés via l’État belge, à un nouveau fonds immobilier, Cityforward (dont la Société fédérale de participations et d’investissement et Ethias sont les principaux actionnaires). Piloté par Whitewood, le programme de rénovation prévoit que “plus de 300 000 m² sont concernés, l’impact est donc substantiel,” précise sur sa page web le bouwmeester bruxellois, garant de la qualité architecturale et paysagère. Il relaie l’appel de Whitewood qui “recherche une équipe de conception dotée de solides compétences en matière d’urbanisme, d’études de faisabilité et de concertation.”